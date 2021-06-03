На Полтавщине откроют временные Центры массовой вакцинации - глава ОГА Синегубов

Фото: Полтавская ОГА

В Полтавской области в эти выходные будут проводить массовую вакцинацию от коронавируса граждан, записавшихся через "Дію" или у семейного врача

Об этом сообщил глава Полтавской областной государственной администрации Олег Синегуов, передает RegioNews.

По его словам, в регионе будут действовать пять временных Центров массовой вакцинации в Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишних Плавнях. Они будут работать 5 и 6 июня с 9:00 до 18:00.

Глава областной администрации отметил, что перед вакцинацией люди, которые записались через "Дію" или у семейного врача, получат смс-сообщение или звонок.

Если человек не записался через "Дію", он может позвонить в соответствующий Центр вакцинации, телефон которого указан на иллюстрации. Если в городе\селе нет Центра вакцинации, но человек хочет в эти выходные получить прививку, он может обратиться в территориальный ЦПМСД", - рассказал Синегубов.

Он добавил, что вакцинацию будут проводить препаратом "CoronaVac", при себе гражданам необходимо иметь паспорт, идентификационный код или декларацию с семейным врачом и мобильный телефон.

Центры вакцинации в области за выходные могут иммунизировать 5800 человек, параллельно с этим продолжается плановая вакцинация приоритетных групп населения.

Напомним, в Черкассах откроют центр массовой COVID-вакцинации. Между тем, на Харьковщине не планируют открывать центр COVID-вакцинации.

Также сообщалось, что в Полтавской области лучшая ситуация с COVID-вакцинацией в Украине.