14:31  03 июня
В Украине вернули тюремное заключение за ложь в декларациях
14:52  03 июня
ОАСК обязал Минобороны отреставрировать дом Сикорского в Киеве
17:57  03 июня
На Донбассе уже вторые сутки сохраняется "тишина", ни одного вражеского обстрела
UA | RU
UA | RU
03 июня 2021, 17:31 135

На Полтавщине откроют временные Центры массовой вакцинации - глава ОГА Синегубов

03 июня 2021, 17:31 135
Читайте також українською мовою
Фото: Полтавская ОГА
Читайте також
українською мовою

В Полтавской области в эти выходные будут проводить массовую вакцинацию от коронавируса граждан, записавшихся через "Дію" или у семейного врача

Об этом сообщил глава Полтавской областной государственной администрации Олег Синегуов, передает RegioNews.

По его словам, в регионе будут действовать пять временных Центров массовой вакцинации в Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишних Плавнях. Они будут работать 5 и 6 июня с 9:00 до 18:00.

Глава областной администрации отметил, что перед вакцинацией люди, которые записались через "Дію" или у семейного врача, получат смс-сообщение или звонок.

Если человек не записался через "Дію", он может позвонить в соответствующий Центр вакцинации, телефон которого указан на иллюстрации. Если в городе\селе нет Центра вакцинации, но человек хочет в эти выходные получить прививку, он может обратиться в территориальный ЦПМСД", - рассказал Синегубов.

Он добавил, что вакцинацию будут проводить препаратом "CoronaVac", при себе гражданам необходимо иметь паспорт, идентификационный код или декларацию с семейным врачом и мобильный телефон.

Центры вакцинации в области за выходные могут иммунизировать 5800 человек, параллельно с этим продолжается плановая вакцинация приоритетных групп населения.

Напомним, в Черкассах откроют центр массовой COVID-вакцинации. Между тем, на Харьковщине не планируют открывать центр COVID-вакцинации.

Также сообщалось, что в Полтавской области лучшая ситуация с COVID-вакцинацией в Украине.

коронавирус вакцина Олег Синегубов Полтавская область ОГА вакцинация

В Украине началась запись на COVID-вакцинацию для переселенцев
03 июня 2021, 16:26
Пожары на Луганщине: после отчета ВСК Рада предлагает уволить руководителя области
03 июня 2021, 15:11
В столице изменят процедуру проведения COVID-вакцинации на выходных
03 июня 2021, 13:59
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Мэрские выборы в Харькове. Почему Терехов теряет избирателей в пользу Светличной
20 млрд грн. на асфальте. Как у Кирилла Тимошенко "освоили" два годовых бюджета Днепропетровщины
Все публикации »
Андрей Смолий
Виталий Бала
Сергей Гайдай
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram