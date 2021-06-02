Кабмин уволил трех заместителей министра инфраструктуры и двух заместителей министра экономики
Кабинет Министров Украины на заседании в среду принял ряд кадровых решений, среди которых – увольнение трех заместителей министра инфраструктуры и двух заместителей министра экономики
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале, передает RegioNews.
В частности, были уволены первый заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Абрамович, заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Живицкий, а также заместитель министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Наталья Форсюк.
Также уволены с должностей заместителей министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Сергей Глущенко и Александр Романишин.
Как сообщалось, сегодня Кабмин назначил Игоря Кузина новым главным санврачом вместо Ляшко.