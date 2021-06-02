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02 июня 2021, 18:56 6

Кабмин уволил трех заместителей министра инфраструктуры и двух заместителей министра экономики

02 июня 2021, 18:56 6
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Фото из открытых источников
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Кабинет Министров Украины на заседании в среду принял ряд кадровых решений, среди которых – увольнение трех заместителей министра инфраструктуры и двух заместителей министра экономики

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

В частности, были уволены первый заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Абрамович, заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Живицкий, а также заместитель министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Наталья Форсюк.

Также уволены с должностей заместителей министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Сергей Глущенко и Александр Романишин.

Как сообщалось, сегодня Кабмин назначил Игоря Кузина новым главным санврачом вместо Ляшко.

Также эксминистра развития экономики Милованова избрали председателем наблюдательного совета " Укроборонпрома".

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