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01 червня 2021, 16:51 2167

У Львівській області СБУ затримала ще двох "ворів у законі" із списку РНБО

01 червня 2021, 16:51 2167
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Фото: із відкритих джерел
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Працівники Служби безпеки України затримали на території Львівської області двох "злодіїв в законі", проти яких раніше Рада національної безпеки і оборони запровадила персональні санкції

Про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на пресслужбу СБУ, передає RegioNews.

28 травня у Стрию співробітники СБУ, включаючи ЦСО "А", провели низку спецоперацій. Наразі тривають слідчі дії, до завершення яких розголошення додаткової інформації не є можливим", - йдеться в повідомленні.

В СБУ не розкривають подробиць, водночас, за даними журналістів, затримані – громадянин Росії Віктор Панюшин та грузин Реваз Катамадзе. Їхні імена є у санкційному списку РНБО.

За даними ЗМІ, 62-річний Віктор Панюшин - відомий у кримінальному світі як "Вітя Пан", перебуває у розшуку Інтерполу. Катамадзе – 47 років, у злочинному світі його знають як "Магало" або "Резо".

Нагадаємо, 14 травня РНБО запровадила санкції проти майже 600 "злодіїв у законі".

Раніше повідомлялось, що двох найвпливовіших в Україні "злодіїв у законі" затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. 28 травня на Волині затримали "кримінального авторитета", на якого РНБО наклала санкції.

санкції РНБО СБУ злочин затримання Львівська область

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