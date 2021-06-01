На Львівщині СБУ викрила схему отримання хабарів у одній із філій "Нафтогазу"

Фото: СБУ

У Львівській області Служба безпеки України викрила та задокументувала масштабний корупційний механізм отримання хабарів, організований керівництвом однієї з філій НАК "Нафтогаз України"

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

За даними досудового слідства, посадова особа філії "Новояворівські електромережі", управління якою здійснює ТОВ "Нафтогаз Тепло", налагодила масштабну схему отримання хабарів.

За 1,4 млн грн посадовець "гарантував" не створювати штучних перешкод у підключенні житлового будинку до електромереж. Він також обіцяв сприяння у стабільному забезпеченні споживачів електроенергією", - повідомляють оперативники.

Правоохоронці затримали чиновника згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання авансу в 1 млн грн. Затриманому готується повідомлення про підозру.

Наразі перевіряється інформація щодо інших фактів отримання хабарів та можливої причетності до корупційної схеми.

Нагадаємо, раніше на Львівщині СБУ викрила незаконну схему продажу лісових ділянок на 20 мільйонів.