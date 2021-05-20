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20 травня 2021, 09:44 16

Нацполіція затримала двох найвпливовіших в Україні "злодіїв у законі"

20 травня 2021, 09:44 16
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Фото: Нацполіція
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Правоохоронці затримали двох найвпливовіших "злодіїв у законі" на прізвисько "Умка" та "Лаша Сван". Слідчі документували докази поширення злочинного впливу підозрюваних понад рік

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Встановлено, що "Умка", коронований у 2014 році, та "Лаша Сван", "злодій в законі" з 1995-го, здобули свої високі "звання" від топпредставників російського кримінального світу. Вони вважалися одними із найвпливовіших "злодіїв у законі" в Україні та контролювали криміналітет одразу в кількох областях - Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій та частині Західного регіону.

19 травня поліцейські затримали двох "злодіїв у законі": "Умку" - в аеропорту Дніпра під час спроби виїхати з країни, "Лашу Сван" - в готелі", - йдеться у повідомленні.

Наразі слідчі за погодженням з процесуальними керівниками готують їм повідомлення про підозру за ст. 255-1 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 16 травня було оприлюднено частину списку "злодіїв у законі", на яких РНБО наклала санкції. Стали відомі 44 прізвища підсанкційних.

кримінал крадіжка закон Нацполіція правоохоронці

 
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