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28 травня 2021, 15:01 1493

На Волині затримали "кримінального авторитета", на якого РНБО наклала санкції

28 травня 2021, 15:01 1493
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Фото: Міграційна служба Волинської області
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На території Волинської області затримали громадянина Грузії, який був включений до списку "кримінальних авторитетів" і потрапив під санкції РНБО

Про це повідомляє Міграційна служба Волинської області, передає RegioNews.

Він уклав шлюб з громадянкою України та отримав документ на право перебування на території держави.

Чоловік координував злочинну діяльність на території Волинської області, організовував розподіл коштів та наповнення "злодійської каси", підтримував тісний зв'язок з особами вихідцями з Грузії, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі”, - йдеться в повідомленні.

В Міграційній службі додали, що скасували документ на право перебування в України для затриманого, його примусово повернули на батьківщину.

Також зловмиснику заборонили в’їзд на територію нашої держави.

Нагадаємо, 14 травня РНБО запровадила санкції проти майже 600 "злодіїв у законі".

Раніше повідомлялось, що двох найвпливовіших в Україні "злодіїв у законі" затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм інкримінують умисне встановлення та поширення в суспільстві злочинного впливу.

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