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01 червня 2021, 15:00 256

На Хмельниччині СБУ викрила розкрадання запчастин до військових літаків

01 червня 2021, 15:00 256
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Фото: СБУ
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Працівники Служби безпеки України викрили у Хмельницькій області розкрадання і незаконний продаж запчастин до військових літаків

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, військовослужбовець однієї з військових частин Міністерства Оборони викрадав зі складів запчастини до військової авіаційної техніки і передавав її своїм спільникам для продажу.

Замовляли ці запчастини представники низки комерційних фірм, які продавали комплектуючі на державні підприємства оборонно-промислового комплексу і за кордон.

У ході проведення обшуків у домоволодінні зловмисника правоохоронці виявили і вилучили майже 120 виробів, підготовлених до відправки замовникам”, - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у нього виявили:

  • блоки до радіолокатора переднього огляду "Оріон-А” (входить до складу прицільно-навігаційного комплексу ПНС-24 "Пума”, що встановлюється на літаки Су-24);
  • блоки до цифрового радіолокаційного комплексу "Орбіта”, (входить до ПНС-24 "Пума”, що встановлюється на літак Су-24);
  • блоки до станції попередження опромінювання літака ракетами Л-006 "Липа”;
  • комплект випромінювача "ДІСС-7”;
  • насоси і компоненти до них паливної системи двигунів типу АЛ-21Ф літаків Су-24М (МР) та МіГ-23Б.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру і вирішують питання обрання запобіжного заходу. Також СБУ встановлює всіх причетних до незаконної схеми.

Нагадаємо, на Львівщині СБУ викрила схему отримання хабарів у одній із філій "Нафтогазу".

СБУ Міноборони розкрадання кримінальна справа Хмельницька область літак запчастини

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