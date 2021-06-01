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01 червня 2021, 12:51 629

На Львівщині вогонь повністю знищив пасажирський автобус

01 червня 2021, 12:51 629
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Фото: Facebook
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У Червоноградському районі Львівської області вщент згорів автобус марки Karosa. Від пожежі також постраждала вантажівка, що стояла поруч з автобусом

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області.

Зазначається, що повідомлення про пожежу на вул. Хмельницького в Червонограді до Служби порятунку "101" надійшло 1 червня о 05:27. До місця виклику виїхали рятувальники 33-ої державної пожежно-рятувальної частини.

Займання в автобусі було локалізовано вже о 05:38 й повністю ліквідовано приблизно о 06:00 вівторка.

Під час події ніхто не постраждав. Слідчі встановлюють причини та обставини пожежі", - йдеться у повідомленні.

Стало відомо, що вогонь, окрім автобуса, знищив також обшивку причепа, два колеса, раму на площі 6 кв. м, два дзеркала заднього виду великовантажного автомобіля Renault, який стояв поряд. Авто й причіп вдалося врятувати від стихії.

Нагадаємо, 16 травня у Львівській області пожежники загасили загоряння в автобусі міжнародного сполучення.

автобус пожежа рятувальники ДСНС Львівська область

 
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