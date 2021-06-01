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01 июня 2021, 16:51 2121

Во Львовской области СБУ задержала еще двух "воров в законе" из списка СНБО

01 июня 2021, 16:51 2121
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Фото: из открытых источников
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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на территории Львовской области двух "воров в законе", против которых ранее Совет национальной безопасности и обороны ввел персональные санкции

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу СБУ, передает RegioNews.

28 мая, в Стрые сотрудники СБУ, включая ЦСО "А", провели ряд спецопераций. Сейчас продолжаются следственные действия, до завершения которых разглашение дополнительной информации не представляется возможным", - говорится в сообщении.

В СБУ не раскрывают подробностей, однако, по данным журналистов, задержанные - гражданин России Виктор Панюшин и грузин Реваз Катамадзе. Их имена есть в санкционном списке СНБО.

По данным СМИ, 62-летний Виктор Панюшин - известный в криминальном мире как "Витя Пан", находится в розыске Интерпола. Катамадзе - 47 лет, в преступном мире его знают как "Магало" или "Резо".

Напомним, 14 мая СНБО ввел санкции против почти 600 "воров в законе".

Ранее сообщалось, что двух самых влиятельных в Украине "воров в законе" задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. 28 мая на Волыни задержали "криминального авторитета", на которого СНБО наложил санкции.

санкции СНБО СБУ преступление задержание Львовская область

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