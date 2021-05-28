Украина может ввести санкции против Беларуси, МИД передал список в СНБО

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Министерство иностранных дел Украины подготовило пакет санкций против чиновников режима Александра Лукашенко, список передали в Совет национальной безопасности и обороны.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщил замглавы МИД Евгений Енин, передает RegioNews.

Правительство Украины солидаризовалось с позицией своих международных партнеров, прежде всего Европейского союза. Министерство иностранных дел подготовило соответствующий санкционный пакет, который передан на рассмотрение СНБО. Мы надеемся, что в ближайшее время этот пакет будет рассмотрен и следствием этих решений станет указ президента", - рассказал Енин.

По его словам, санкции в первую очередь будут касаться представителей белорусского режима, которые принимали участие в фальсификации президентских выборов или были привлечены к репрессиям против мирных граждан.

Своим последним шагом - закрытием авиационного пространства над Беларусью, а также запретом транзита самолетов белорусских авиакомпаний, украинская сторона показала, что считает ненормальной ту практику белорусских властей, которая была применена к пассажирскому самолету", - добавил дипломат.

Напомним, 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью из-за задержания журналиста и оппозиционера Романа Протасевича. Он 23 мая находился на борту самолета Ryanair, совершавшего рейс из Афин в Вильнюс. Известно, что уже ряд стран запретили полеты над Беларусью.

В тот же жень Украина запретила импортировать электроэнергию из России и Беларуси.