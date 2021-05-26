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26 травня 2021, 12:08 150

Україна заборонила імпортувати електроенергію з Росії та Білорусі

26 травня 2021, 12:08 150
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Фото: із відкритих джерел
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26 травня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) під час засідання підтримала ініціативу заборонити імпорт електроенергії з Білорусі та Росії

Про це стало відомо із трансляції засідання комісії, передає RegioNews.

Відомо, що заборона буде діяти до 1 жовтня 2021 року.

За словами голови комісії Валерія Тарасюка, комісія ухвалила таке рішення з ініціативи Міністерства енергетики.

На сьогодні ми можемо обмежити імпорт до 1 жовтня. До 1 жовтня здійснюємо спільний моніторинг спільно з міністерством і разом з системним оператором", - сказав Тарасюк.

Він додав, що це обмеження можуть продовжити і після 1 жовтня.

Нагадаємо, з 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю. Відомо, що такою є реакція України на затримання журналіста і опозиціонера Романа Протасевича.

Також в "Укрпошті" розповіли, як доставлятимуть посилки до Білорусі.

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