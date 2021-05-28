У Харкові слідчий поліції "продавав” за 5 тис. доларів посаду в ДБР

Фото: ДБР

У Харкові працівники Державного бюро розслідувань та Нацполіції затримали співробітника одного із відділень Харківської поліції, який за гроші “продавав” посаду в ДБР

Про це повідомляє пресслужба відомства, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, слідчий поліції пообіцяв мешканцю Харкова влаштувати його на роботу до одного із підрозділів ДБР у Полтаві.

Він стверджував, що нібито має зв’язки у конкурсній комісії Державного бюро розслідувань. За свої "послуги” поліцейський просив 5 тис. доларів.

27 травня 2021 року під час передачі першої частини хабара у розмірі 2,5 тис. доларів США поліцейського було затримано. Наразі тривають першочергові слідчі дії, вирішується питання повідомлення затриманому про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України)”, - йдеться в повідомленні.

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше у Харкові затримали рейдерів, які захоплювали сільськогосподарські підприємства.