У Харкові затримали рейдерів, які захоплювали сільськогосподарські підприємства

У Харкові правоохоронці затримали банду рейдерів, які захоплювали сільгосппідприємства та їхню техніку

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу МВС України.

До злочинного угруповання входили 11 осіб. З 2013 по 2018 роки вони за допомогою підроблених документів, викрадених печаток і штампів заволоділи трьома сільгосппідприємствами та їх технікою. Нанесений в результаті рейдерських захоплень перевищує 200 млн гривень.

Силовики провели в Харкові і на території області понад 20 обшуків за місцем проживання фігурантів, в офісах і на сільгосппідприємствах. Було вилучено понад 30 одиниць техніки - трактори, сівалки, борони.

Поліція порушила кримінальне провадження за статтею "протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації" КК України. Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади або здійснювати певну діяльність протягом трьох років, а також конфіскація майна.

Нагадаємо, раніше на Харківщині викрили злочинну групу, яка постачала озброєння РФ.