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28 мая 2021, 16:37 338

В Харькове следователь полиции "продавал" за 5 тыс. долларов должность в ГБР

28 мая 2021, 16:37 338
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Фото: ГБР
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В Харькове работники Государственного бюро расследований и Нацполиции задержали сотрудника одного из отделений Харьковской полиции, котоый за деньги "продавал" должность в ГБР

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, следователь полиции пообещал жителю Харькова устроить его на работу в одно из подразделений ГБР в Полтаве.

Он утверждал, что якобы имеет связи в конкурсной комиссии Государственного бюро расследований. За свои "услуги" полицейский просил 5 тыс. долларов.

27 мая 2021 года при передаче первой части взятки в размере 2,5 тыс. долларов США полицейского задержали. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос сообщения задержанному о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Харькове задержали рейдеров, которые захватывали сельскохозяйственные предприятия.

взятка уголовное дело задержание Харьков коррупция

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