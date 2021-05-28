Мер Прилук заявила про намір розпустити міську раду

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Про це повідомляє "Суспільне”, передає RegioNews.

Відповідне звернення до Верховної Ради вона зачитала на дев'ятій сесії Прилуцької міської ради.

Ситуація, що склалася в Прилуцькій міській раді, вимагає дострокового припинення повноважень ради в порядку статті 78 ЗУ "Про місцеве самоврядування", вона стає підставою для призначення позачергових виборів депутатів Прилуцької міської ради", - заявила Попенко.

За її словами, у місті досі не прийняли бюджет, і депутати нехтують своїми обов'язками.

Депутати з 26 лютого 2021 року не беруть участі в пленарних засіданнях ради. Наразі політична ситуація в місті є вкрай нестабільною, тривають безкінечні судові процеси, зриваються сесії міської ради, що загрожує благополуччю міста Прилуки", - додала Попенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ольга Попенко вдруге перемогла на виборах мера Прилук.

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