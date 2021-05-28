Мер Прилук заявила про намір розпустити міську раду
Мер міста Прилуки Чернігівської області Ольга Попенко заявила про намір розпустити міську раду восьмого скликання
Про це повідомляє "Суспільне”, передає RegioNews.
Відповідне звернення до Верховної Ради вона зачитала на дев'ятій сесії Прилуцької міської ради.
Ситуація, що склалася в Прилуцькій міській раді, вимагає дострокового припинення повноважень ради в порядку статті 78 ЗУ "Про місцеве самоврядування", вона стає підставою для призначення позачергових виборів депутатів Прилуцької міської ради", - заявила Попенко.
За її словами, у місті досі не прийняли бюджет, і депутати нехтують своїми обов'язками.
Депутати з 26 лютого 2021 року не беруть участі в пленарних засіданнях ради. Наразі політична ситуація в місті є вкрай нестабільною, тривають безкінечні судові процеси, зриваються сесії міської ради, що загрожує благополуччю міста Прилуки", - додала Попенко.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ольга Попенко вдруге перемогла на виборах мера Прилук.
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