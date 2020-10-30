Ольга Попенко вдруге перемогла на виборах мера Прилук
Переможниця представляла на виборах партію "Батьківщина"
Переможниця представляла на виборах партію "Батьківщина"
У Прилуках на виборах мера перемогла чинний міський голова, кандидатка від партії «Батьківщина» Ольга Попенко.
Таке рішення оголосила голова Прилуцької міської територіальної виборчої комісії Тетяна Назім, пише RegioNews з посиланням на Суспільне. Чернігів.
За Ольгу Попенко проголосували 7268 виборців.
На другому місці з результатом 4131 голос кандидат від "Рідного дому" Артем Рожко.
Нагадаємо, міський голова міста Новгород-Сіверський, що у Чернігівській області, Олег Бондаренко помер у віці 47 років від COVID-19. Тому у місті будуть повторні вибори.
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