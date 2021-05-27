У Києві створять мобільні бригади протидії домашньому та гендерному насильству

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Сьогодні, 27 травня, на засіданні Київради депутати підтримали нову міську цільову програму "Запобігання та протидії домашньому та гендерно-зумовленому насильству на 2022-2024 рр". Для реалізації програми буде залучено 155 млн гривень

Як передає RegioNews, про це повідомила пресслужба КМДА.

Так, нова міська цільова програма передбачає створення мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, що працюватимуть спільно з поліцією та надаватимуть постраждалим допомогу. Також буде створено ще один притулок для постраждалих.

Серед іншого планується:

створення Денного центру на Лівому березі, який буде надавати консультативну, психологічну та юридичну допомогу та інші послуги;

створення програм психологічної реабілітації та соціальної адаптації до повноцінного соціального життя. Зокрема, навчальні курси як можливість отримання нової професії;

затвердження плану спільних дій усіх відповідальних структур для запобігання та протидії домашньому насильству.

Зазначається, що на виконання програми орієнтовно потрібно 155 млн гривень на період 2022-2024 рр. Для її реалізації залучатимуть не тільки бюджетні кошти, а й кошти міжнародних організацій, громадських організацій, соціально відповідального бізнесу.

Раніше повідомлялось, що у Києві провели дослідження усіх соціальних груп міста та розробили "гендерний паспорт".