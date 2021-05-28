Мэр Прилук заявила о намерении распустить городской совет

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Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

Соответствующее обращение к Верховной Раде она зачитала на девятой сессии Прилуцкого городского совета.

Ситуация, сложившаяся в Прилуцком городском совете требует досрочного прекращения полномочий совета в порядке статьи 78 ЗУ "О местном самоуправлении", она становится основанием для назначения внеочередных выборов депутатов Прилуцкого городского совета", - заявила Попенко.

По ее словам, в городе до сих пор не приняли бюджет, и депутаты пренебрегают своими обязанностями.

Депутаты с 26 февраля 2021 года не участвуют в пленарных заседаниях совета. Сейчас политическая ситуация в городе крайне нестабильная, продолжаются бесконечные судебные процессы, срываются сессии городского совета, что угрожает благополучию города Прилуки", - добавила Попенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Ольга Попенко второй раз победила на выборах мэра Прилук.

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