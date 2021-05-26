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26 травня 2021, 17:31 34

Столичну Оболонь очистять від незаконних МАФів - депутат Трубіцин

26 травня 2021, 17:31 34
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Розробляється комплекс заходів щодо очищення Оболонського району від незаконних тимчасових споруд 
Розробляється комплекс заходів щодо очищення Оболонського району від незаконних тимчасових споруд 
Фото: Facebook
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Прибережні зони столичної Оболоні заполонили незаконно встановлені об‘єкти, які незабаром будуть демонтовані.

Про це під час виїзної наради з представниками міської влади заявив депутат Київради, голова Постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою Владислав Трубіцин, передає RegioNews.

З представниками міської влади ми проінспектували прибережні зони Оболоні і виявили цілу низку порушень. Я неприємно вражений навалою незаконно встановлених тимчасових споруд, які працюють без дозвільних документів. "Бізнесмени" продовжують нехтувати правилами встановлення МАФів і вони мають за це відповісти", - сказав він.

Саме тому, запевнив депутат, всі ці споруди будуть безжально демонтовані, а їхні власники отримають штрафи.

Благоустрій територій прибережної зони на Оболоні буде відновлено, а в деяких місцях ми висадимо дерева", - додав він.

Крім того, Трубіцин додав, що вже розробляється комплекс заходів щодо очищення Оболонського району від незаконних МАФів.

Ми й надалі будемо боротися за повноцінний життєвий простір киян та будемо демонтувати споруди, які псують естетичний вигляд Києва", - наголосив він.

Нагадаємо, 27 квітня у Києві відбулися зіткнення поліції і ФОПів через знесення МАФів.

Також депутат Київради Трубіцин повідомив деталі зіткнення поліції і ФОПів через знесення МАФів. Він розповів, що одразу 40 незаконно встановлених "МАФів" сьогодні з боями демонтують столичні комунальники. Це - наймасштабніше очищення міста від нелегальної торгівлі.

Робота нелегальних "МАФів" у Києві "кришується" мафією - депутат Трубіцин.

Київ депутат Київрада Владислав Трубіцин МАФ Оболонський район

 
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