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26 мая 2021, 17:31 251

Столичную Оболонь очистят от незаконных МАФов - депутат Трубицын

26 мая 2021, 17:31 251
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Разрабатывается комплекс мероприятий по очистке Оболонского района от незаконных временных сооружений
Разрабатывается комплекс мероприятий по очистке Оболонского района от незаконных временных сооружений
Фото: Facebook
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Прибрежные зоны столичной Оболони заполонили незаконно установленные объекты, которые вскоре будут демонтированы.

Об этом во время выездного совещания с представителями городской власти заявил депутат Киевсовета, председатель Постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства Владислав Трубицын, передает RegioNews.

С представителями городской власти мы проинспектировали прибрежные зоны Оболони и обнаружили целый ряд нарушений. Я неприятно поражен нашествием незаконно установленных временных сооружений, работающих без разрешительных документов. "Бизнесмены" продолжают пренебрегать правилами установки МАФов и они должны за это ответить", - сказал он.

Именно поэтому, заверил депутат, все эти сооружения будут безжалостно демонтированы, а их владельцы получат штрафы.

Благоустройство территорий прибрежной зоны на Оболони будет восстановлено, а в некоторых местах мы высадим деревья", - добавил он.

Кроме того, Трубицын добавил, что уже разрабатывается комплекс мероприятий по очистке Оболонского района от незаконных МАФов.

Мы и в дальнейшем будем бороться за полноценное жизненное пространство киевлян и будем демонтировать сооружения, которые портят эстетический вид Киева", - отметил он.

Напомним, 27 апреля в Киеве произошли столкновения полиции и ФОПов из-за сноса МАФов.

Также депутат Киевсовета Трубицын сообщил детали столкновения полиции и ФОПов из-за сноса МАФов. Он рассказал, что сразу 40 незаконных "МАФов" сегодня с боями демонтируют столичные коммунальщики. Это – самое масштабное очищение города от нелегальной торговли.

Работа нелегальных "МАФов" в Киеве "крышуется" мафией - депутат Трубицын.

Киев депутат Киевсовет Владислав Трубицын МАФ Оболонский район

 
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