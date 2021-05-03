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03 травня 2021, 14:37 1198

Робота нелегальних "МАФів" у Києві "кришується" мафією - депутат Трубіцин

03 травня 2021, 14:37 1198
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Правоохоронцями вже відкриті кримінальні провадження проти багатьох "кришувальників"
Правоохоронцями вже відкриті кримінальні провадження проти багатьох "кришувальників"
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на русском языке

Нещодавно у Києві було демонтовано 40 нелегальних «МАФів» на вулиці Регенераторній. Ці об’єкти, так само як й інші нелегальні споруди на вулицях столиці, «кришуються» мафією.

Про це в ефірі радіо KyivFM заявив депутат Київради, голова Постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою, голова міжфракційного об’єднання "Успішний Київ" Владислав Трубіцин, передає RegioNews.

Потрібно розуміти, що незаконні об’єкти і їх робота "кришується" київською мафією. Правоохоронцями вже відкриті кримінальні провадження проти багатьох "кришувальників", - зазначив Владислав Трубіцин.

Депутат також розповів, що боротьба з незаконними тимчасовими об’єктами в столиці продовжиться. І всі демонтажі відбуваються в рамках закону.

"Приписи на демонтаж власники нелегальних об’єктів на Регенераторій отримували як в минулому році, так і в нинішньому. Всі демонтажі відбуваються згідно закону. Ті "МАФи", власники яких подбали про всі необхідні документи, паспорти прив’язки чи тимчасові талони, і роблять все згідно закону - вони продовжують працювати. Наша ж задача зробити Київ комфортним для життя людей", - сказав Владислав Трубіцин.

Також депутат зазначив, що відповідальність за встановлення незаконних "МАФів" на вулицях міста треба посилювати.

Наразі відповідальність слабка. Штраф за розміщення незаконної тимчасової споруди - 1600 гривень. Але ми працюємо над цим питанням. Виконавча влада повинна ухвалювати такі рішення. Ми знаходимося у постійній взаємодії", - каже Владислав Трубіцин.

Окрім вирішення проблем зі стихійною торгівлею у Києві Владислав Трубіцин розповів, які кроки робить влада для допомоги бізнесу, що працює законно в епоху COVID-19.

Згідно з міською цільовою програмою, завдяки якій представники малого та середнього бізнесу можуть брати кредити під 0,01% річних, на цей рік передбачено 50 млн гривень для допомоги малому та середньому бізнесу. За місяць цією програмою скористалися вже 119 підприємців", - підсумовує Владислав Трубіцин.

Окрім цього, депутат Київради анонсував можливе ухвалення Генплану столиці вже цього року, в якому буде передбачено понад 20 багатоповерхових та перехоплюючих паркінгів.

Нагадаємо, раніше депутат Київради Трубіцин повідомив деталі зіткнення поліції і ФОПів через знесення МАФів.

Раніше повідомлялось, що у Києві в районі Дарницької площі через демонтаж МАФів стався конфлікт між підприємцями та правоохоронцями. Зіткнення сталися через демонтаж торгових точок.

бізнес депутат Київрада підприємці ФОП Владислав Трубіцин МАФ

 
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