15:31  26 мая
В секретариате Кабмина на 10% сократят численность работников
11:31  26 мая
В Киеве следователи ГБР пришли с обысками в Дом профсоюзов
17:38  26 мая
Оккупанты на Донбассе ранили нашего воина: ВСУ открыли ответный огонь
UA | RU
UA | RU
26 мая 2021, 16:01 332

Зеленский назначил "слугу народа" главой районной администрации Днепра

26 мая 2021, 16:01 332
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Никиту Загрийчука главой Днепровской районной государственной администрации Днепропетровской области

Распоряжение №492/2021-рп опубликовано на сайте Офиса президента, передает RegioNews.

Назначить Загрийчука Никиту Юрьевича главой Днепровской районной государственной администрации Днепропетровской области", - говорится в документе.

На этом посту он сменил Веру Поклонскую, которую Зеленский уволил 25 марта.

Во время местных выборов он баллотировался в городской совет Днепра от Центрального района, однако не получил достаточного количества голосов избирателей.

Также известно, что Загрийчук недавно был избран членом политсовета областной организации партии "Слуга народа".

Напомним, ранее сообщалось, что правительство провело кадровые изменения: уволены два заместителя министра здравоохранения.

назначение Владимир Зеленский кадры Слуга народа РГА Днепр

СМИ узнали, кто может стать главным санитарным врачом вместо Ляшко
26 мая 2021, 15:20
Правительство провело кадровые изменения: уволены два заместителя министра здравоохранения
26 мая 2021, 14:39
Кабмин согласовал назначение главы Кировоградской ОГА
26 мая 2021, 14:00
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Дважды недепутат: преодолеет ли Вирастюк стену Верховного Суда
Как Кирилл Тимошенко "растет" за счет рейтинга Зеленского
Все публикации »
Сергей Гайдай
Владимир Цыбулько
Светлана Крюкова
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua