Зеленский назначил "слугу народа" главой районной администрации Днепра

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Распоряжение №492/2021-рп опубликовано на сайте Офиса президента, передает RegioNews.

Назначить Загрийчука Никиту Юрьевича главой Днепровской районной государственной администрации Днепропетровской области", - говорится в документе.

На этом посту он сменил Веру Поклонскую, которую Зеленский уволил 25 марта.

Во время местных выборов он баллотировался в городской совет Днепра от Центрального района, однако не получил достаточного количества голосов избирателей.

Также известно, что Загрийчук недавно был избран членом политсовета областной организации партии "Слуга народа".

Напомним, ранее сообщалось, что правительство провело кадровые изменения: уволены два заместителя министра здравоохранения.