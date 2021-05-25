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25 травня 2021, 20:34 24

Завтра в Україну доставлять чергову партію вакцини Pfizer

25 травня 2021, 20:34 24
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Фото: із відкритих джерел
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В Україну прибуде перша партія вакцини Pfizer-BioNTech, яка закуплена за кошти державного бюджету

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

26 травня 2021 року в Україну доставлять першу партію вакцин виробництва Pfizer-BioNTech закуплену за кошти державного бюджету”, - йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що препарат доставлять у Міжнародний аеропорт "Київ” імені І.Сікорського (Жуляни).

Нагадаємо, 18 травня Україна отримала нову партію COVID-вакцини від Pfizer, вона налічує 120 тисяч доз.

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