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25 травня 2021, 12:11 205

У Криворізькій міськраді виявили махінації із закупівлею медичного обладнання - ДФС

25 травня 2021, 12:11 205
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У Кривому Розі співробітники ДФС України під час розслідування кримінального провадження викрили протизаконну схему закупівлі медичного обладнання, яка, за даними слідчих, завдала збитків місцевому бюджету на 4 млн грн

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба ДФС.

Виконком організував закупівлю обладнання для проведення аналізів на коронавірус методом ПЦР, для потреб Криворізької інфекційної лікарні за ціною, завищеною у 3,5 раза. Розмір збитків місцевому бюджету становить близько 4 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Наразі триває обшук з метою виявлення та вилучення документів щодо оформлення вказаних закупівель, постачання обладнання, чорнових записів щодо діяльності зазначеної схеми розкрадання бюджетних коштів.

Нагадаємо, 24 травня співробітники ГСУ ФР ДФС України проводили обшуки у міській раді Кривого Рогу. Правоохоронці викрили протизаконну схему із тендерними закупівлями в міськраді на загальну суму понад 1,7 млрд грн.

коронавірус обшуки розслідування медицина Кривий Ріг

 
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