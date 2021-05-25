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25 мая 2021, 20:34 24

Завтра в Украину доставят очередную партию вакцины Pfizer

25 мая 2021, 20:34 24
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Фото: из открытых источников
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В Украину прибудет первая партия вакцины Pfizer-BioNTech, которая закуплена за средства государственного бюджета

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

26 мая 2021 в Украину доставят первую партию вакцин производства Pfizer-BioNTech закупленную за средства государственного бюджета", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что препарат доставят в Международный аэропорт "Киев" имени И.Сикорского.

Напомним, 18 мая Украина получила новую партию COVID-вакцины от Pfizer, она насчитывает 120 тысяч доз.

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