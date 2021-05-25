На вакцинацію від коронавірусу в Україні виділять 3 мільярди
Український уряд прийняв постанову, згідно з якою затверджено порядок розподілу бюджетних призначень на заходи, пов'язані з вакцинацією населення та запобіганням поширенню хвороби COVID-19
Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби Мінфіну.
Зазначається, що всього за даною програмою передбачене фінансування у розмірі 3 млрд гривень.
Як йдеться у повідомленні міністерства, згідно із зазначеним порядком визначається:
- механізм надання звернень про розподіл бюджетних призначень;
- відповідальність головних розпорядників за цільове та ефективне використання бюджетних коштів;
- проведення моніторингу інформації про використання цих коштів та подання відповідних матеріалів уряду і Комітету Верховної Ради з питань бюджету.
Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів прийняв постанову, якою перерозподілив у державному бюджеті 6,5 млрд грн за рахунок зменшення фінансування програми медичних гарантій для громадян "Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення". Ці гроші виділили МОЗ додатково на закупівлю вакцин.
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