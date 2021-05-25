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25 травня 2021, 15:32 37

На вакцинацію від коронавірусу в Україні виділять 3 мільярди

25 травня 2021, 15:32 37
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Фото: з відкритих джерел
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Український уряд прийняв постанову, згідно з якою затверджено порядок розподілу бюджетних призначень на заходи, пов'язані з вакцинацією населення та запобіганням поширенню хвороби COVID-19

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби Мінфіну.

Зазначається, що всього за даною програмою передбачене фінансування у розмірі 3 млрд гривень.

Як йдеться у повідомленні міністерства, згідно із зазначеним порядком визначається:

  • механізм надання звернень про розподіл бюджетних призначень;
  • відповідальність головних розпорядників за цільове та ефективне використання бюджетних коштів;
  • проведення моніторингу інформації про використання цих коштів та подання відповідних матеріалів уряду і Комітету Верховної Ради з питань бюджету.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів прийняв постанову, якою перерозподілив у державному бюджеті 6,5 млрд грн за рахунок зменшення фінансування програми медичних гарантій для громадян "Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення". Ці гроші виділили МОЗ додатково на закупівлю вакцин.

Кабмін Мінфин бюджет вакцина финансы

 
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