На вакцинацію від коронавірусу в Україні виділять 3 мільярди

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Український уряд прийняв постанову, згідно з якою затверджено порядок розподілу бюджетних призначень на заходи, пов'язані з вакцинацією населення та запобіганням поширенню хвороби COVID-19

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби Мінфіну.

Зазначається, що всього за даною програмою передбачене фінансування у розмірі 3 млрд гривень.

Як йдеться у повідомленні міністерства, згідно із зазначеним порядком визначається:

механізм надання звернень про розподіл бюджетних призначень;

відповідальність головних розпорядників за цільове та ефективне використання бюджетних коштів;

проведення моніторингу інформації про використання цих коштів та подання відповідних матеріалів уряду і Комітету Верховної Ради з питань бюджету.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів прийняв постанову, якою перерозподілив у державному бюджеті 6,5 млрд грн за рахунок зменшення фінансування програми медичних гарантій для громадян "Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення". Ці гроші виділили МОЗ додатково на закупівлю вакцин.