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25 мая 2021, 17:09 12

Законопроект "Об основах национального сопротивления" позволяет существенно усилить способность страны к обороне, - Таран

25 мая 2021, 17:09 12
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Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины определил внесенные сегодня Президентом Зеленским законопроекты как неотложные для внеочередного рассмотрения ВР

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран. передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Міноборони,

Министр обороны отметил, что Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проекты законов Украины и "об основах национального сопротивления".

Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины определил законопроекты "Об основах национального сопротивления", "О внесении изменения в статью 1 Закона Украины "О численности Вооруженных сил Украины" как неотложные для внеочередного рассмотрения ВР.

Идея национального сопротивления является неотъемлемой составляющей мероприятий всеобъемлющей обороны Украины. Активное привлечение граждан к организации военной безопасности, обеспечение суверенитета и территориальной целостности государства, предусмотрено в законодательных инициативах главы государства, позволяет усилить устойчивость Украины, - отметил Таран.

По его словам, внесенный Президентом законопроект "Об основах национального сопротивления" позволяет существенно усилить способность страны к обороне и создает необходимые предпосылки для скорейшей имплементации в жизнь стратегии военной безопасности.

В случае положительного рассмотрения Верховной Радой, на законодательном уровне появятся предпосылки к организации мер сдерживания и отпора агрессии с привлечением граждан, которые заставят противника прекратить агрессию против Украины, - добавил Таран.

Как сообщалось сегодня, Зеленский предлагает Раде увеличить численность ВСУ. Президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроект №5558, которым предлагает увеличить численность Вооруженных сил.

Андрей Таран Минобороны законопроект президент Владимир Зеленский

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