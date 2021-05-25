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25 травня 2021, 13:49 76

Зеленський пропонує Раді збільшити чисельність ЗСУ

25 травня 2021, 13:49 76
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Офіс президента
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Президент Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкт №5558, яким пропонує збільшити чисельність Збройних сил

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт Ради.

У документі йдеться про збільшення чисельності ЗСУ у зв'язку з ухваленням закону про основи національного спротиву. Документ визначено як невідкладний, але самого тексту поки немає.

Зазначимо, законопроєкт про національний спротив теж було подано до Верховної ради сьогодні.

Нагадаємо, нещодавно в Україні почав діяти закон про призов на військову службу резервістів в особливий період без оголошення мобілізації. Це дає змогу оперативно доукомплектувати резервістами військові частини всіх сил оборони держави, чим суттєво підвищити їхню боєздатність під час військової агресії, що стрімко наростає. Також закон запроваджує новий вид військової служби - військова служба за призовом осіб з-поміж резервістів у особливий період.

Україна Офіс президента Верховна Рада армія ЗСУ

 
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