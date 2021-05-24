Авіасполучення з Білоруссю буде призупинене, - доручення Зеленського

Фото president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський після інциденту з літаком Ryanair доручив призупинити авіасполучення з Білоруссю. Відповідне рішення має підготувати уряд

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента за підсумками наради з членами Кабінету міністрів.

Доручення виникло через інцидент з примусовою посадкою в Мінську літака з пасажирами, який слідував з Афін до Вільнюса. Після посадки були затримані засновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич та інші особи. Загалом п'ятеро пасажирів рейсу Ryanair не досягли свого кінцевого пункту призначення.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що на завтра скликає позачергове засідання Уряду, де буде розглянуто питання щодо авіасполучення між Україною та Білоруссю.

Міністерство закордонних справ та Міністерство інфраструктури вже готують пакет відповідних рішень. Україна належним чином відреагує на ситуацію щодо примусової посадки пасажирського літака компанії Ryanair в аеропорту Мінська, - написав Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

Як повідомлялося, Міністр оборони не виключає ймовірності поширення російської військової агресії через територію Білорусі. Україна має розроблені плани на випадок необхідності протидії такій загрозі.