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16 березня 2021, 14:46 35

Справа Штепи: прокурор попросив продовжити запобіжний захід ексмеру Слов'янська

16 березня 2021, 14:46 35
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Цього тижня у Штепи спливає термін нічного домашнього арешту
Цього тижня у Штепи спливає термін нічного домашнього арешту
Фото: objectiv.tv
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Сьогодні, 16 березня, не відбулося чергове засідання Орджонікідзевського районного суду Харкова щодо справи колишньої очільниці Слов’янська Нелі Штепи, яку підозрюють в сепаратизмі. Розгляд справи відклали до 25 березня через відсутність усіх сторін процесу. До суду прийшов лише прокурор.

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Объектив".

Штепа не з'явилась на засідання посилаючись на хворобу, вона - на лікарняному. Також через хворобу підзахисної не з'явилися в суд і два її адвокати - Шадрін і Марченко. Третій адвокат - Олександр Тананакін - перебуває за межами України та відповідно до його письмового повідомлення буде присутній 25 березня.

Прокурор називає поведінку колишньої очільниці Слов’янська та її адвокатів спланованою і такою, що затягує процес.

Він додав, що 12 березня направив поштою учасникам процесу клопотання про продовження дії запобіжного заходу для Штепи у вигляді нічного домашнього арешту. Розгляд клопотання перенесли до 25 березня - після того, як термін домашнього арешту вже спливе.

Нагадаємо, 9 лютого в суді ексмеру Слов’янська Нелі Штепі оголошено обвинувальний акт. Її обвинувачують в сепаратизмі та пособництві бойовикам.

Раніше, 5 лютого адвокати ексмера Слов’янська Нелі Штепи не змогли оскаржити її домашній арешт. 20 січня суд відправив Штепу, яка вперше за два місяці приїхала на засідання, під нічний домашній арешт.

суд прокурор Неля Штепа адвокат Слов`янськ

 
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