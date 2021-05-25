На Київщині п’яний чоловік на викраденій автівці потрапив у ДТП

Фото: Facebook

У Київській області поліція затримала 35-річного чоловіка, який перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння викрав автомобіль та вирушив до Києва. Проте він не впорався з керуванням авто та в'їхав у бетонну опору

Як передає RegioNews, про це повідомляє поліція Київської області у Facebook.

Поліція встановила, що правопорушник перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння безперешкодно потрапив на територію підприємства де раніше працював.

Так, за даними поліції, скориставшись ситуацією, що автомобіль не замкнений та комплект запасних ключів знаходиться у бардачку, чоловік вирушив у справах до Києва. Проте не впорався з керуванням та допустив зіткнення з бетонною опорою.

Підозрюваним виявився 35-річний місцевий житель села Воропаїв Вишгородського району.

Слідчі повідомили йому про підозру у незаконному заволодінні транспортним засобом. Чоловіку загрожує обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Раніше повідомлялось, що у Києві біля ринку "Юність" трамвай зійшов з рейок, внаслідок чого рух цього виду транспорту тимчасово призупинено.