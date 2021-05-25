НАЗК скерувало до суду протоколи на двох нардепів з ОПЗЖ

Фото: УНІАН

Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду адміністративні протоколи на народних депутатів від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Михайла Папієва та Вадима Рабіновича через ознаки порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу НАЗК.

Зазначається, що всього за минулий тиждень агентство склало та направило до суду 28 адмінпротоколів. Зокрема, за ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів складено й направлено до суду сім протоколів стосовно таких осіб:

Михайло Папієв, народний депутат України;

Вадим Рабінович, народний депутат України;

В'ячеслав Саулко, міський голова Переяслава (2 протоколи);

Віталій Граждан, Білгород-Дністровський міський голова;

Олександр Рисан, посадовець Снігурівського міжрайонного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області (2 протоколи).

Також за ознаками порушення обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності було складено чотири протоколи щодо колишнього голови Обухівської районної ради Київської області Лариси Ільєнко.

Нагадаємо, нещодавно НАЗК направило до суду протокол щодо заступника Труханова.