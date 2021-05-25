Суд не продлил домашний арест экс-мэру Славянска Неле Штепе

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В Харькове Орджоникидзевский районный суд не продлил меру пресечения в виде домашнего ареста для бывшего мэра Славянска Нели Штепы

Об этом сообщает издание Depo.ua со ссылкой на адвоката Штепы Александра Тананакина, передает RegioNews.

По его словам, действие меры пресечения заканчивается 29 мая, следующее заседание по делу Нели Штепы состоится 6 июля.

Адвокат рассказал, что во время последнего заседания прокуратура не заявляла ходатайство о продлении меры пресечения.

Следующее заседание назначено на 6 июля 2021 года на 10:00. Мера пресечения в виде ночного домашнего ареста действует до 29 мая. На сегодняшний день вопрос о необходимости ее продления не поднимался", - рассказал Тананакин.

В свою очередь, пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко рассказал журналистам, что ходатайство о продлении меры пресечения для Нели Штепы готовится, следующее заседание состоится через полтора месяца.

Напомним, ранее прокурор попросил продлить меру пресечения экс-мэру Славянска Неле Штепе.

9 февраля в суде экс-мэру Славянска Неле Штепе объявлено обвинительный акт. Ее обвиняют в сепаратизме и пособничестве боевикам.

1 апреля Нелю Штепу снова посадили на ночной домашний арест, такое решение суд принял уже второй раз в течении года.