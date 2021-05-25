17:12  25 мая
В МИД назвали условие возобновления авиасообщения с Беларусью
13:49  25 мая
Зеленский предлагает парламенту увеличить численность ВСУ
17:29  25 мая
На Донбассе боевики дважды нарушали "тишину"
UA | RU
UA | RU
25 мая 2021, 14:31 1020

Суд не продлил домашний арест экс-мэру Славянска Неле Штепе

25 мая 2021, 14:31 1020
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Харькове Орджоникидзевский районный суд не продлил меру пресечения в виде домашнего ареста для бывшего мэра Славянска Нели Штепы

Об этом сообщает издание Depo.ua со ссылкой на адвоката Штепы Александра Тананакина, передает RegioNews.

По его словам, действие меры пресечения заканчивается 29 мая, следующее заседание по делу Нели Штепы состоится 6 июля.

Адвокат рассказал, что во время последнего заседания прокуратура не заявляла ходатайство о продлении меры пресечения.

Следующее заседание назначено на 6 июля 2021 года на 10:00. Мера пресечения в виде ночного домашнего ареста действует до 29 мая. На сегодняшний день вопрос о необходимости ее продления не поднимался", - рассказал Тананакин.

В свою очередь, пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко рассказал журналистам, что ходатайство о продлении меры пресечения для Нели Штепы готовится, следующее заседание состоится через полтора месяца.

Напомним, ранее прокурор попросил продлить меру пресечения экс-мэру Славянска Неле Штепе.

9 февраля в суде экс-мэру Славянска Неле Штепе объявлено обвинительный акт. Ее обвиняют в сепаратизме и пособничестве боевикам.

1 апреля Нелю Штепу снова посадили на ночной домашний арест, такое решение суд принял уже второй раз в течении года.

суд арест уголовное дело сепаратизм Неля Штепа Славянск

На Киевщине пьяный мужчина на угнанной машине попал в ДТП
25 мая 2021, 13:41
Тупицкого будут судить за преступления против правосудия - Офис генпрокурора
25 мая 2021, 12:34
НАПК направило в суд протоколы на двух нардепов из ОПЗЖ
25 мая 2021, 11:47
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Дважды недепутат: преодолеет ли Вирастюк стену Верховного Суда
Как Кирилл Тимошенко "растет" за счет рейтинга Зеленского
Все публикации »
Сергей Гайдай
Владимир Цыбулько
Светлана Крюкова
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua