Скандальну Нелю Штепу знову посадили на нічний домашній арешт
Колишній міській голові Слов'янська Нелі Штепі, яку звинувачують у сепаратизмі та посяганні на територіальну цілісність України, суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.
Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.
Сьогодні, 1 квітня клопотання сторони обвинувачення розглянув Орджонікідзевський районний суд Харкова.
За словами адвоката обвинуваченої Олександра Шадріна, рішенням суду Неля Штепа має перебувати вдома з 22:00 до 5:00 та носити електронний браслет до 29 травня.
Чергове засідання у цій справі призначили на 8 квітня, на ньому планують допитати свідків.
Нагадаємо, раніше прокурор попросив продовжити запобіжний захід ексмеру Слов'янська Нелі Штепі, у неї спливає термін нічного домашнього арешту.
9 лютого в суді ексмеру Слов’янська Нелі Штепі оголошено обвинувальний акт. Її обвинувачують в сепаратизмі та пособництві бойовикам.