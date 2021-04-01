Скандальну Нелю Штепу знову посадили на нічний домашній арешт

Таке рішення суд ухвалив вже вдруге упродовж року

Таке рішення суд ухвалив вже вдруге упродовж року

Фото: із відкритих джерел

Колишній міській голові Слов'янська Нелі Штепі, яку звинувачують у сепаратизмі та посяганні на територіальну цілісність України, суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews. Сьогодні, 1 квітня клопотання сторони обвинувачення розглянув Орджонікідзевський районний суд Харкова. За словами адвоката обвинуваченої Олександра Шадріна, рішенням суду Неля Штепа має перебувати вдома з 22:00 до 5:00 та носити електронний браслет до 29 травня. Чергове засідання у цій справі призначили на 8 квітня, на ньому планують допитати свідків. Нагадаємо, раніше прокурор попросив продовжити запобіжний захід ексмеру Слов'янська Нелі Штепі, у неї спливає термін нічного домашнього арешту. 9 лютого в суді ексмеру Слов’янська Нелі Штепі оголошено обвинувальний акт. Її обвинувачують в сепаратизмі та пособництві бойовикам.

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