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24 травня 2021, 15:26 58

COVID-ситуація в Україні покращується дев’ятий тиждень поспіль - нарада у Зеленського

24 травня 2021, 15:26 58
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Фото: із відкритих джерел
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В Україні вже дев'ять тижнів поспіль спостерігається позитивна динаміка щодо захворюваності на COVID-19, всі епідемічні показники покращуються

Про це йшлося на селекторній нараді під головуванням президента Володимира Зеленського, передає RegioNews.

За словами глави уряду Дениса Шмигал, в Україні наразі зайнято 19,4 тис. ліжок, це майже вдвічі менше, ніж було під час піку захворюваності.

Також він повідомив, що зменшується кількість активних хворих, станом на 24 травня в Україні хворіють коронавірусом 176 тис. осіб.

Уся Україна перебуває у "жовтій" зоні. У Донецькій області є незначне перевищення відсотка від епідпорогу, однак усі інші показники залишаються в нормі”, – стверджує Шмигаль.

Також на нараді йшлося про необхідність нарощування темпів вакцинації громадян, які записалися на щеплення через "Дію”. За інформацією МОЗ, у електронну чергу записалися 500 тис. громадян.

Нагадаємо, раніше у МОЗ назвали область, яка може перейти до "зеленої" зони карантину.

коронавірус карантин Офіс президента МОЗ пандемія статистика

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