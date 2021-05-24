COVID-ситуація в Україні покращується дев’ятий тиждень поспіль - нарада у Зеленського
В Україні вже дев'ять тижнів поспіль спостерігається позитивна динаміка щодо захворюваності на COVID-19, всі епідемічні показники покращуються
Про це йшлося на селекторній нараді під головуванням президента Володимира Зеленського, передає RegioNews.
За словами глави уряду Дениса Шмигал, в Україні наразі зайнято 19,4 тис. ліжок, це майже вдвічі менше, ніж було під час піку захворюваності.
Також він повідомив, що зменшується кількість активних хворих, станом на 24 травня в Україні хворіють коронавірусом 176 тис. осіб.
Уся Україна перебуває у "жовтій" зоні. У Донецькій області є незначне перевищення відсотка від епідпорогу, однак усі інші показники залишаються в нормі”, – стверджує Шмигаль.
Також на нараді йшлося про необхідність нарощування темпів вакцинації громадян, які записалися на щеплення через "Дію”. За інформацією МОЗ, у електронну чергу записалися 500 тис. громадян.
Нагадаємо, раніше у МОЗ назвали область, яка може перейти до "зеленої" зони карантину.