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24 мая 2021, 18:16 16

Ляшко хочет перенести на лето осенние поставки COVID-вакцин: в чем причина

24 мая 2021, 18:16 16
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Фото: из открытых источников
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Министерство здравоохранения начало переговоры с поставщиками о переносе поставок вакцины от коронавируса с четвертого квартала этого года на лето

Об этом в интервью LB.ua сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко, передает RegioNews.

По его словам, также ведутся переговоры о приоритетности летних поставок с компаниями, с которыми ранее активных переговоров не было.

У меня есть амбициозная цель - за лето вакцинировать 5 миллионов украинцев двумя дозами, то есть, полностью вакцинировать. Или же сделать 10миллионов доз", - заявил Ляшко.

Глава Минздрава пообещал, что через 100 дней после своего назначения проведет пресс-конференцию, и тогда будет принято решение, выполнил он свои обещания, и работает ли дальше.

Министр также заявил, что разблокировать все центры вакцинации пока невозможно из-за нехватки вакцин.

500 тысяч доз вакцины на 3 тысячи кабинетов вакцинации - это ни о чем. Такое разблокирование внесет дисбаланс и рассеет организационный процесс", - сказал Ляшко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине могут ввести обязательную COVID-вакцинацию для учителей.

Также в Украине хотят открыть центры COVID-вакцинации в спортцентрах и школах.

Виктор Ляшко вакцинация вакцина Минздрав коронавирус

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