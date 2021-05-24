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24 травня 2021, 17:31 933

У ЗМІ з'явився список кандидатів на виселення із елітних дач під Києвом

24 травня 2021, 17:31 933
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Фото: із відкритих джерел
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В елітних селищах Конча-Заспа і Пуща-Водиця під Києвом розпочався аудит, який раніше був анонсований президентом Володимиром Зеленським

Про це повідомляє видання LIGA.net, передає RegioNews.

Відомо, що спеціальна комісія аудиторів була створена розпорядженням Державного управління справами, і буде діяти до 28 травня.

У Конча-Заспі зараз живуть близько 200 колишніх і діючих чиновників, а в Пущі-Водиці - до 50 орендарів.

Для виселення колишніх чиновників, які орендують там державні дачі ще з часів Кучми-Януковича, будуть використовувати формальні приводи: борги за оренду і комунальні послуги, незаконну перебудову будівель і самозахоплення територій”, - йдеться в повідомленні.

У матеріалі видання зазначається, що цю схему вже випробували на декількох експолітиках, зокрема, на Олександру Тупицькому, який 5 місяців не платив за користування держдачею і 6 місяців - за комуналку.

Таких боржників серед користувачів державними дачами десятки.

Видання оприлюднило також список орендарів комплексу відпочинку Конча-Заспа станом на 18 травня 2021 року:

Нагадаємо, нещодавно Зеленський доручив провести аудит земельних ділянок та будівництва будинків у Кончі-Заспі та Пущі-Водиці.

Київ Конча-Заспа аудит перевірки Київська область Дача

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