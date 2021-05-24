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24 мая 2021, 17:31 577

В СМИ появился список кандидатов на выселение из элитных дач под Киевом

24 мая 2021, 17:31 577
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Фото: из открытых источников
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В элитных поселках Конча-Заспа и Пуща-Водица под Киевом начался аудит, который ранее был анонсирован президентом Владимиром Зеленским

Об этом сообщает издание LIGA.net, передает RegioNews.

Известно, что специальная комиссия аудиторов была создана распоряжением Государственного управления делами, и будет действовать до 28 мая.

В Конча-Заспе сейчас живут около 200 бывших и действующих чиновников, а в Пуще-Водице - до 50 арендаторов.

Для выселения бывших чиновников, которые арендуют там государственные дачи еще со времен Кучмы-Януковича, будут использовать формальные поводы: долги за аренду и коммунальные услуги, незаконную перестройку зданий и самозахват территорий", - говорится в сообщении.

В материале издания отмечается, что эту схему уже опробовали на нескольких экс-политиках, в частности, на Александре Тупицком, который 5 месяцев не платил за пользование госдачей и 6 месяцев - за коммуналку.

Таких должников среди пользователей государственными дачами десятки.

Издание обнародовало также список арендаторов комплекса отдыха Конча-Заспа по состоянию на 18 мая 2021 года:

Напомним, недавно Зеленский поручил провести аудит земельных участков и строительства домов в Конча-Заспе и Пуще-Водице.

Киев Конча-Заспа аудит проверки Киевская область Дача

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