У Києві в черговий раз замінили скло на "мосту Кличка"
У столиці на пішохідно-велосипедному мосту, що з’єднує парк “Володимирська гірка” з Аркою дружби народів, знову замінили скло, оскільки на днях воно тріснуло
Про це повідомляє пресслужба "Київавтодору", передає RegioNews.
За технологією, на мосту влаштовані триплекси – трьохшарові склопакети. У підприємстві розповіли, що замінили пошкоджений верхній шар скла.
Також виконали герметизацію і змонтували захисну обойму (захист стиків зі склопакетом)”, - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 18 грудня 2020 у Києві тріснув міст Кличко, тоді в пошкодженні підозрювали вандалів.
Також повідомлялось, що Шулявський міст після падіння ліхтарів залишився без тролейбусної мережі.
У Києві під час Транс-маршу затримали чоловікаВсі новини »
22 травня 2021, 14:44Під Києвом у ДТП загинув військовий
22 травня 2021, 14:11"Клеїв" дівчат: у Києві молодик стріляв по військовій частині
22 травня 2021, 12:24
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
5 млрд грн. за пів року. Як Кирило Тимошенко перетворив Харківщину на свою "годівницю"
Ритуальний піар. Чому не варто було очікувати чогось особливого від сьогоднішніх слів Зеленського