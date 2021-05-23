У Києві в черговий раз замінили скло на "мосту Кличка"

Фото: Київавтодор

У столиці на пішохідно-велосипедному мосту, що з’єднує парк “Володимирська гірка” з Аркою дружби народів, знову замінили скло, оскільки на днях воно тріснуло

Про це повідомляє пресслужба "Київавтодору", передає RegioNews.

За технологією, на мосту влаштовані триплекси – трьохшарові склопакети. У підприємстві розповіли, що замінили пошкоджений верхній шар скла.

Також виконали герметизацію і змонтували захисну обойму (захист стиків зі склопакетом)”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 18 грудня 2020 у Києві тріснув міст Кличко, тоді в пошкодженні підозрювали вандалів.

Також повідомлялось, що Шулявський міст після падіння ліхтарів залишився без тролейбусної мережі.