У Києві під час Транс-маршу затримали чоловіка

Фото: УНІАН

На вулиці Трьохсвятительській у Києві поліція затримала чоловіка з хрестом, який хотів перешкодити маршу трансгендерів.

Про це повідомило агентство УНІАН, передає RegioNews.

Поліцейські кинулися йому навздогін і затримали на схилі пагорбу за Українським домом.

Наразі учасники акції офіційно вже завершили ходу на Поштовій площі.

Паралельно на Михайлівській площі відбулася акція прихильників традиційних цінностей під назвою "Молитва за звільнення ЛГБТ- людей від гріховної залежності".

Її учасники біля пам’ятника княгині Ольги прочитали молитву. У своїй промовах вони виступали проти пропаганди трансгендеризму.

Нагадаємо, Марш трансгендерів проводять до другої річниці затвердження Міжнародної класифікації хвороб 11 перегляду Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

Через акції центр столиці посилено охороняє поліція.