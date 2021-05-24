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24 травня 2021, 11:17 139

Зеленський підписав закон, необхідний для завершення земельної реформи

24 травня 2021, 11:17 139
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Фото: agroportal.ua
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Президент України Володимир Зеленський підписав закон №2194, який передбачає дерегуляцію відносин у земельній сфері та передачу земель поза населеними пунктами у власність громад

Про це він заявив під час виступу на форумі "Україна 30. Земля", передає RegioNews.

Цей документ необхідний для завершення земельної реформи в Україні.

Згідно із текстом закону, землі державної власності поза межами населених пунктів передаються у комунальну власність. Це не стосується земель, які потрібні державі для виконання її функцій.

Також документ надає органам місцевого самоврядування повноваження змінювати цільове призначення приватних земельних ділянок і затверджувати плани детального планування території поза межами населених пунктів.

Закон 2194 докорінно змінює землеустрій нашої держави і який називають "земельною конституцією". Це закон, який прибирає у кабінетного чиновника функцію оформляти право на землю, яку він ніколи навіть у своєму житті не бачив. Який остаточно повертає громадам право розпоряджатися своїми землями", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, 18 травня парламент дозволив продаж землі на електронних аукціонах.

Раніше у Кабміні заявили, що ціна на землю зросте в п'ять разів після запуску ринку землі.

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