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24 мая 2021, 11:17 139

Зеленский подписал закон, необходимый для завершения земельной реформы

24 мая 2021, 11:17 139
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Фото: agroportal.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №2194, который предусматривает дерегуляцию отношений в земельной сфере и передачу земель вне населенных пунктов в собственность общин

Об этом он заявил во время выступления на форуме "Украина 30. Земля", передает RegioNews.

Этот документ необходимый для завершения земельной реформы в Украине.

Согласно тексту закона, земли государственной собственности за пределами населенных пунктов передаются в коммунальную собственность. Это не касается земель, которые нужны государству для выполнения его функций.

Также документ предоставляет органам местного самоуправления полномочия изменять целевое назначение частных земельных участков и утверждать планы детальной планировки территории за пределами населенных пунктов.

Закон 2194 в корне меняет землеустройстве нашего государства и который называют "земельной конституцией". Это закон, который отбирает у кабинетного чиновника функцию оформлять право на землю, которую он никогда даже в своей жизни не видел. Который окончательно возвращает общинам право распоряжаться своими землями", - заявил Зеленский.

Напомним, 18 мая парламент разрешил продажу земли на электронных аукционах

Ранее в Кабмине заявили, что цена на землю вырастет в пять раз после запуска рынка земли.

Владимир Зеленский реформа рынок земли законопроект рынок

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