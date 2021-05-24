Зеленский подписал закон, необходимый для завершения земельной реформы
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №2194, который предусматривает дерегуляцию отношений в земельной сфере и передачу земель вне населенных пунктов в собственность общин
Об этом он заявил во время выступления на форуме "Украина 30. Земля", передает RegioNews.
Этот документ необходимый для завершения земельной реформы в Украине.
Согласно тексту закона, земли государственной собственности за пределами населенных пунктов передаются в коммунальную собственность. Это не касается земель, которые нужны государству для выполнения его функций.
Также документ предоставляет органам местного самоуправления полномочия изменять целевое назначение частных земельных участков и утверждать планы детальной планировки территории за пределами населенных пунктов.
Закон 2194 в корне меняет землеустройстве нашего государства и который называют "земельной конституцией". Это закон, который отбирает у кабинетного чиновника функцию оформлять право на землю, которую он никогда даже в своей жизни не видел. Который окончательно возвращает общинам право распоряжаться своими землями", - заявил Зеленский.
Напомним, 18 мая парламент разрешил продажу земли на электронных аукционах
Ранее в Кабмине заявили, что цена на землю вырастет в пять раз после запуска рынка земли.