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21 травня 2021, 21:38 26

В Авакова відреагували на заяву Зеленського про справу Шеремета

21 травня 2021, 21:38 26
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Фото з відкритих джерел
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У Міністерстві внутрішніх справ поділяють думку президента Володимира Зеленського щодо можливої причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета співробітників контррозвідки

Про це заявив заступник глави МВС Арсена Авакова Антон Геращенко в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24", передає RegioNews.

На жаль, ми бачимо, як слідству не давали можливості, в тому числі провести повноту слідства щодо деяких співробітників контррозвідки, Служби безпеки України, які працювали у 2014-16 роках. Мені дуже приємно, що президент сказав про це – що він допускає, що деякі співробітники контррозвідки могли мати до цього причетність. Моя думка з президентом сходиться повністю в цьому, - наголосив Геращенко.

Заступник Авакова зазначив, що головне завдання МВС – "розкрити повністю, хто замовив, організував та виконав вбивство Павла Шеремета".

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокурорів, провівши певні експертизи, зібравши певні докази, пред'явили підозру за Кримінально-процесуальним кодексом трьом особам, зокрема пані Яні Дугар. Далі суд обрав їм запобіжні заходи... Це кримінальний процес. Вони можуть захищатися тими засобами, якими можуть - звертатися до засобів масової інформації. Ми бачимо пані Дугар, пана Антоненка, пані Кузьменко в студіях телебачення. Вони можуть брехати, вони можуть говорити що хочуть. Вони можуть писати кому завгодно... Рішення прийматимуть двоє суддів і троє присяжних - п'ять осіб. Як вони вирішать, такою і буде доля пані Дугар, пані Кузьменко та пана Антоненка. Після того, якщо хтось буде незадоволений, чи обвинувачення, чи захист - буде апеляційний суд. І після того можна буде вирішувати, що правда, а що ні, - сказав він.

Президент Володимир Зеленський на пресконференції 20 травня заявив, що допускає причетність до вбивства журналіста Павла Шеремета осіб, пов'язаних з контррозвідкою Служби безпеки України. Щодо цих слів президента про людей в правоохоронних органах, які працюють не на українську державу, а "на когось", Геращенко зауважив:

На моє глибоке переконання, думаю, це розуміє будь-яка розумна людина, з нами з 24 серпня 1991 року, з дня одержання незалежності України ведеться величезна боротьба спецслужбами Російської Федерації, які насичують своїми представниками всі наші структури влади і в першу чергу правоохоронні органи, Службу безпеки, розвідку та інше. Ми бачили в 2014 році, скільки зрадників було в Криму, на Донбасі, які переходили на бік РФ. Наприклад керівник СБУ в Криму Петро Зима зараз генерал ФСБ. Більше 90% співробітників СБУ в Криму перейшли на бік ворога. Тому люди, як працюють не на Україну - вони є, і президент це розуміє.

Як повідомлялося, учора на пресконференції Зеленський назвав умову відставки Авакова. Президент України Зеленський заявив, що у разі доведення невинуватості підозрюваних зараз у вбивстві журналіста Павла Шеремета, готовий порушувати питання відставки міністра внутрішніх справ Авакова.

Згодом обвинувачена у справі Шеремета розповіла про спілкування з Зеленським. Військова медсестра Яна Дугарь, яку обвинувачують у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, підтвердила, що справді листується з президентом Володимиром Зеленським.

МВС Антон Геращенко Арсен Аваков Володимир Зеленський президент Справа Шеремета

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