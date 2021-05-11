У Кабміні вважають, що ціна на землю зросте в п'ять разів після запуску ринку

В уряді планують відкрити ринок землі з 1 липня

В уряді планують відкрити ринок землі з 1 липня

Фото: з відкритих джерел

Після запуску ринку вартість землі може зростати від двох до п'яти разів у наступні 5-10 років.

Як передає RegioNews, про це розповів голова уряду Денис Шмигаль в інтерв'ю "РБК-Україна".

Очікуємо прийняття законопроєкту №2195, який розкриє можливість електронних торгів землею. Ми дивимося на аналогію щодо впровадження ринку землі серед наших країн-сусідів. Протягом 5-10 років вартість землі може зростати від 2 до 5 разів", - заявив Шмигаль.

За його словами, підготовка до запуску ринку землі "йде за планом". Він додав, що це капіталізує державу і землю українців, якою вони володіють.

Українці отримають право, а не обов'язок продавати свою землю. А право дає можливість приймати рішення. Подорожчала земля - продай її дорого за ринковою ціною без корупційного податку, який наклали чиновники, коли не було ринку землі", - сказав прем'єр.

Він упевнений в тому, що 1 липня уряд зобов'язаний "відкрити ринок і вчитися жити в ньому".

Раніше повідомлялося, що у Кабміні хочуть продовжити до серпня адаптивний карантин. Карантин почнуть пом'якшувати, якщо вдасться вакцинувати більшість українців.