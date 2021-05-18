Парламент дозволив продаж землі на електронних аукціонах

Народні депутати ухвалили законопроєкт №2195, який дозволяє продаж землі через інтернет на електронних аукціонах.

Про це пише RegioNews з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Відомо, що до другого читання законопроєкту нардепи подали 776 правок. За документ проголосували 272 парламентарії.

Документ передбачає, що торги державною землею будуть тільки онлайн. Подача документів, реєстрація, участь передбачені з будь-якої точки, однак до завершення аукціону інформація про учасників є конфіденційною.

Організатори не зможуть зловживати правами учасників. Торгуватися зможуть не менше двох осіб.

Гарантійний внесок становить від 30% від стартової ціни. Торги проходитимуть у три раунди: один раунд - одне підвищення ставки. Мінімальний крок - не менше 1% від стартової ціни лота.

Нагадаємо, раніше парламент ухвалив документ №2194, який дозволяє передати землі за межами населених пунктів у комунальну власність.

Раніше у Кабміні заявили, що ціна на землю зросте в п'ять разів після запуску ринку землі.