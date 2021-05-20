Кличко ответил на слова Зеленского о разворовывании бюджета

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Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на слова президента Владимира Зеленского о том, что обыски в окружении мэра столицы происходили из-за разворовывания денег из бюджета

Об этом Кличко сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Мэр Киева утверждает, что удивлен такими обвинениями, и назвал обыски, которые проводились на прошлой неделе, срежиссированными.

Это - манипуляция и дискредитация городской власти! Когда ищут документы, которые мы сами передавали правоохранителям, - о финансовых нарушениях, которые обнаружили мы сами. Документы за несколько лет. Так что до этого делали с ними правоохранители?", - заявил Кличко.

Он предположил, что Зеленскому предоставляют искаженную информацию, а также заявил, что он, как председатель Ассоциации городов Украины, звонил в приемную, писал президенту для встречи по рабочим вопросам.

А вопросов у нас немало - и по газу, тарифах, неотложных вопросах столицы, вопросы местного самоуправления... Встреча за последние полгода так и не состоялась. А когда нет коммуникации - это разве о эффективной работе и сотрудничестве?", - отметил мэр Киева.

Напомним, во время пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что мэр Киева Кличко "неправильно публично себя ведет".

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