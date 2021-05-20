12:19  20 мая
В Украине уже сделали первый миллион прививок от COVID-19
18:33  20 мая
Появился текст законопроекта Зеленского о коренных народах: что предлагает президент
18:00  20 мая
Боевики с начала суток четыре раза стреляли на Донбассе - штаб ООС
UA | RU
UA | RU
20 мая 2021, 18:57 185

Кличко ответил на слова Зеленского о разворовывании бюджета

20 мая 2021, 18:57 185
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на слова президента Владимира Зеленского о том, что обыски в окружении мэра столицы происходили из-за разворовывания денег из бюджета

Об этом Кличко сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Мэр Киева утверждает, что удивлен такими обвинениями, и назвал обыски, которые проводились на прошлой неделе, срежиссированными.

Это - манипуляция и дискредитация городской власти! Когда ищут документы, которые мы сами передавали правоохранителям, - о финансовых нарушениях, которые обнаружили мы сами. Документы за несколько лет. Так что до этого делали с ними правоохранители?", - заявил Кличко.

Он предположил, что Зеленскому предоставляют искаженную информацию, а также заявил, что он, как председатель Ассоциации городов Украины, звонил в приемную, писал президенту для встречи по рабочим вопросам.

А вопросов у нас немало - и по газу, тарифах, неотложных вопросах столицы, вопросы местного самоуправления... Встреча за последние полгода так и не состоялась. А когда нет коммуникации - это разве о эффективной работе и сотрудничестве?", - отметил мэр Киева.

Напомним, во время пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, что мэр Киева Кличко "неправильно публично себя ведет".

Читайте также: Ритуальный пиар. Почему не стоило ожидать чего-то особенного от сегодняшних слов Зеленского.

Владимир Зеленский заявление президент коррупция КГГА Виталий Кличко

Появился текст законопроекта Зеленского о коренных народах: что предлагает президент
20 мая 2021, 18:33
Зеленский спровоцировал скандал, сфотографировавшись в вышиванке, которая очень похожа на косоворотку
20 мая 2021, 17:28
Зеленский анонсировал концепцию предоставления в аренду госдач
20 мая 2021, 15:47
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Ритуальный пиар. Почему не стоило ожидать чего-то особенного от сегодняшних слов Зеленского
Так не доставайся же ты никому! Что ждет парализованный Славянск
Все публикации »
Светлана Крюкова
Виталий Бала
Михаил Басараб
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram