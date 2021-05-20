З'явився текст законопроєкту Зеленського про корінні народи: що пропонує президент

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На сайті парламенту з’явився текст законопроєкту президента Володимира Зеленського №5506 про корінні народи України

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт Ради.

Так, законопроєктом визначається, що корінними народами України, які сформувались на території Кримського півострову, є кримські татари, караїми, кримчаки.

Також документом пропонується заборонити заперечувати етнічну приналежність чи етнічну самобутність корінних народів України.

Зеленський пропонує корінним народам дати право на самовизначення, на рівний правовий захист, на власну національну символіку та порядок її застосування з дотриманням законів України, а також право передавати майбутнім поколінням свою історію, мови, традиції, писемність і літературу.

Крім цього, документ передбачає надання корінним народам права на створення власних закладів освіти або співпрацю з іншими закладами для забезпечення вивчення своєї мови, історії, культури та навчання мовою корінного народу.

Нагадаємо, що законопроєкт внесли у Раду 18 травня. Відомо, що раніше Зеленський затвердив Стратегію діяльності представництва в Криму.