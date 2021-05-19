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19 травня 2021, 21:49 93

Визнання Вірастюка нардепом знову будуть оскаржувати у суді

19 травня 2021, 21:49 93
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Фото: із відкритих джерел
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Кандидат в народні депутати по округу №87 Олександр Шевченко планує оскаржити у суді рішення ЦВК про визнання переможцем проміжних виборів в Івано-Франківській області Василя Вірастюка

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

За його словами, рішення Центральної виборчої комісії про невизнання результатів голосування на шести дільницях суперечить Постанові Верховного Суду.

Ми вважаємо, під час монопольної "окупації” спецпідрозділами СБУ приміщення ОВК, з документації саме цих шести дільниць були викрадені 504 бюлетені за лідера перегонів, що змінило результат волевиявлення виборців округу на користь провладного кандидата”, - заявив Шевченко.

Він також назвав незаконним рішення про визнання недійсними 3189 голосів на дільницях, і зазначив, що воно буде оскаржуватися у судах.

Нагадаємо, 22 квітня ЦВК офіційно визнала обрання Вірастюка народним депутатом. Результати виборів упродовж тривалого часу оскаржували у судах різних інстанцій.

Раніше щодо виборів на 87 окрузі Верховний Суд підтвердив правомірність дій ЦВК. Верховний Суд не погодився з висновками суду першої інстанції.

19 травня ЦВК склала новий протокол щодо виборів на 87 окрузі і визнала Вірастюка обраним нардепом.

Читайте також: Глухий кут на 87-му окрузі. Три варіанти для розв'язання проблеми імені Вірастюка-Шевченка.

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