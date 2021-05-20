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20 травня 2021, 12:58 8

ОПОРА вважає, що на окрузі № 87 слід провести повторні вибори - заява

20 травня 2021, 12:58 8
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Фото з відкритих джерел
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Ситуація зі встановленням результатів виборів на окрузі № 87 в Івано-Франківській області повинна бути вирішена шляхом повторних виборів, йдеться в заяві Громадянської мережі "Опора".

Заява опублікована на сайті "ОПОРИ", повідомляє RegioNews.

Як повідомлялося, 19 травня ЦВК визнала недійсним голосування на шести виборчих дільницях і склала новий протокол про результати виборів у скандальному окрузі №87, згідно з яким переможцем знову визнаний кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк.

На думку "ОПОРИ", найдемократичнішим способом вирішення проблеми могло б стати політико-правове рішення про проведення повторних виборів, відповідальність за яке на себе повинен взяти український парламент.

Всі інші варіанти не дозволяють переконливо визначити дійсне волевиявлення громадян і не забезпечують належну суспільну довіру до результатів голосування – - йдеться в заяві.

Зазначається, що рішення ЦВК приймалося в умовах відсутності чітких механізмів правового вирішення безпрецедентної ситуації в окрузі.

Повторні вибори, за умови належного законодавчого забезпечення, дозволять усім політичним суб'єктам взяти участь у новому виборчому процесі, а виборцям гарантувати право на чесні результати виборів, – вважають в "ОПОРІ".

В організації зазначили, що одночасно з відповідальним рішенням парламенту про захист виборчих прав громадян правоохоронні органи зобов'язані інтенсифікувати розслідування виявлених порушень.

В організації підкреслюють, що в ситуації, що склалася в окрузі №87, не існує ідеальних рішень і призначення повторних виборів може посилити в майбутньому недобросовісні технології зі зриву голосування.

Але, на нашу думку, прямі переваги такого варіанту захисту виборчих прав громадян перевищують потенційні ризики і дозволять уникнути правової сумнівності та суспільної нелегітимності результатів виборів в окрузі, – підкреслили в заяві.

Як повідомлялося, 19 травня ЦВК склала новий протокол з виборів на 87 окрузі і визнала Вірастюка обраним нардепом.

Відразу ж стало відомо, що визнання Вірастюка нардепом знову оскаржуватимуть у суді. Кандидат у народні депутати по округу № 87 Олександр Шевченко планує оскаржити в суді рішення ЦВК про визнання переможцем проміжних виборів в Івано-Франківській області Василя Вірастюка.

вибори заява Прикарпаття ОПОРА Василь Вірастюк округ№87

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