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20 травня 2021, 14:14 110

Арахамія вважає ідею перевиборів на окрузі №87 "невірним рішенням"

20 травня 2021, 14:14 110
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Фото з відкритих джерел
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Голова депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає невірним рішенням можливість провести перевибори в окрузі №87 (центр – м. Надвірна Івано-Франківської області)

Про це повідомив Давид Арахамія у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", передає RegioNews.

Проводити перевибори на окрузі було б невірним рішенням. Я був там і бачив, як ці вибори відбувалися: місцеві "феодали" намагалися всіх залякати або купити, або ж маніпулювати по-іншому. І наразі робити перевибори - це давати їм пас, тобто другу можливість для цього: зробити так, як їм потрібно. Тому, на мою думку, це неправильний крок, - сказав він.

Водночас на запитання, чи стане Василь Вірастюк знову кандидатом від партії "Слуга народу" в разі оголошення перевиборів, Арахамія відповів: "Звісно, сто відсотків".

Для нас Вірастюк переміг рівно тоді, коли стали відомі попередні результати. Потім розпочалися баталії в суді, і я не знаю, чи кінцева це вже точка (напередодні ЦВК визнала Вірастюка обраним народним депутатом – ред.). Апарат Верховної Ради вже давно приготував робоче місце для Вірастюка, оскільки ми очікували, що він зайде у ВР і складе присягу ще три тижні тому, - уточнив голова фракції.

Як повідомлялося, ОПОРА вважає, що на окрузі № 87 слід провести повторні вибори. Ситуація зі встановленням результатів виборів на окрузі № 87 в Івано-Франківській області повинна бути вирішена шляхом повторних виборів, йдеться в заяві Громадянської мережі "Опора".

Раніше, 19 травня ЦВК склала новий протокол з виборів на 87 окрузі і визнала Вірастюка обраним нардепом.

Відразу ж стало відомо, що визнання Вірастюка нардепом знову оскаржуватимуть у суді. Кандидат у народні депутати по округу № 87 Олександр Шевченко планує оскаржити в суді рішення ЦВК про визнання переможцем проміжних виборів в Івано-Франківській області Василя Вірастюка.

вибори округ№87 Василь Вірастюк Давид Арахамія Слуга народа

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